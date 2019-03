A Torino Storia del cinema di Topolino

TORINO, 16 MAR - Il Museo del Cinema di Torino omaggia il personaggio di Topolino, che nel 2018 ha compiuto 90 anni, e il suo rapporto con il cinema alla Mole Antonelliana, con la presentazione del volume edito da Panini Comics, 'La storia del cinema di Topolino' di Roberto Gagnor, con la prefazione di Vincenzo Mollica. Vi sono raccolte le cinque storie della serie omonima scritte da Gagnor per i disegni di Valerio Held e Giada Perissinotto, pubblicate sul settimanale Topolino nel 2018. La presentazione avviene mentre alla Mole è in corso la mostra Gulp!Goal!Ciak!Cinema e fumetti. "Queste storie uniscono le mie due passioni, i due mondi in cui lavoro, il fumetto e il cinema - spiega Gagnor. - Ci ho messo i miei miti, da Buster Keaton a Spielberg, e tanta ironia, dal cinema d'azione alla Nouvelle Vague. Grazie a Giada Perissinotto e Valerio Held che hanno fatto un lavoro fantastico su queste storie, e alla redazione di Topolino! Ora, però, mi piacerebbe molto dirigere un film e poi farne la parodia Disney!".