Amici, Ricky Martin direttore artistico

ROMA, 16 MAR - Ricky Martin, il re del pop latino, sarà uno dei due direttori artistici della 18/a edizione di Amici, che torna con il serale dal 30 marzo in prime time su Canale 5. Lo annuncia Maria De Filippi. La star internazionale, 70 milioni di dischi venduti, vincitore di diversi Grammy, ha collaborato con le più grandi pop star mondiali, può contare su 42,5 milioni di follower e su video che superano ognuno il miliardo di visualizzazioni. Come direttore artistico del serale torna Giuliano Peparini. Inoltre un'orchestra di una trentina di giovani professionisti, età massima 28 anni, accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni, "perché una grande quantità di talento è persa per il mondo per mancanza di coraggio: noi - spiegano dal programma - abbiamo il coraggio di puntare su di loro". Al talent si annunciano anche due nuovi ingressi al serale: i cantanti Ludovica e Jefeo hanno conquistato la maglia verde. Salgono così a undici i talenti scelti.