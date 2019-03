Rigoletto di Pizzech al Comunale Bologna

BOLOGNA, 16 MAR - Il 'Rigoletto' di Giuseppe Verdi allestito dal regista Alessio Pizzech nel 2016 a Bologna ritorna dal 19 marzo al Teatro Comunale in una nuova versione molto riveduta: se due anni e mezzo fa il celebre buffone di corte aveva perduto la gobba e guadagnato calze a rete e guepiere, in questa nuova edizione la deformità di Rigoletto sarà tutta fisica. "A causa di una malformazione - spiega il regista - il protagonista è impossibilitato ad usare un braccio, che viene coperto da un elemento decorativo con cui per tutta l'opera egli gioca, esibendo e nascondendo questa deformità, facendola diventare il centro di uno spettacolo crudele e circense, che ne rivela tutto il dolore interiore". Assieme al 'Barbiere di Siviglia', che lo precede in scena di due giorni, quest'opera andrà in tournée in Giappone il prossimo luglio. Protagonisti saranno Alberto Gazale (Rigoletto), Stefan Pop (il Duca di Mantova), Lara Lagni (Gilda), Abramo Rosalen (Sparafucile) e Anastasia Boldyreva (Maddalena).