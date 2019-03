"Così creai la chitarra per Lou Reed"

CAGLIARI, 16 MAR - La sua chitarra in alluminio 'Paraffina Slapster' è diventata un oggetto cult perché ha accompagnato Lou Reed nel suo tour mondiale. Lorenzo Palmeri, il "designer architetto" e musicista italiano si racconta agli studenti dello Ied di Cagliari. Sollecitato dal giornalista Paolo Casicci fa rivivere l'emozione di quando il suo oggetto di design suscitò un grande interesse nel grande rocker scomparso nel 2013. Un oggetto fortunatissimo, nato sotto i migliori auspici. "Appena disegnato è entrato nel museo del Design e poi in altri sei in tutto il mondo - ricorda Lorenzo Palmeri - poi la telefonata dall'America: era il manager di Lou Reed. Il musicista voleva conoscermi e provare la chitarra. Sono arrivato in ritardo pensando a uno scherzo ma lui, il mito, era lì. Ha comprato la chitarra affermando: 'That's my guitar', mi ha fatto sussultare d'orgoglio".