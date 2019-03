A Pietrarsa "Papà ti porto al museo!"

NAPOLI, 16 MAR - Per la Festa del Papà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli, chiamerà a raccolta genitori e figli: domenica 17 marzo è in programma l'iniziativa 'Papà ti porto al Museo!' dove famiglie con bambini al seguito potranno trascorrere momenti di svago tra le locomotive d'epoca e giardini all'aperto. I più piccoli saranno accolti da componenti dell'associazione culturale 'Animazione in corso' con i quali vivranno una fantastica avventura, insieme a personaggi delle fiabe più famosi, attraverso un percorso scandito da divertimento e nozioni di storia di antiche locomotive. Sempre domenica 17 marzo alle 19.30 al Museo andrà di scena 'Notturno a Pietrarsa', una speciale esperienza di visita tra carrozze, locomotive e cimeli ferroviari con tanto di atmosfera notturna organizzata dall'associazione culturale Karma. Guide d'eccezione in costume racconteranno ai partecipanti suggestivi aneddoti legati alla ferrovia e alla storia di Pietrarsa.