Le Orme, 'Sulle ali di un sogno'

MILANO, 15 MAR - S'intitola 'Sulle ali di un sogno' il nuovo album firmato Le Orme, che esce il 15 marzo. In scaletta ci sono undici titoli, tra classici della band rivisitati per l'occasione, da 'Estratto da collage' a 'Canzone d'amore' fino ai due inediti 'La danza di primavera' e 'Un altro cielo'. Al nuovo album hanno partecipato come collaboratori anche Francesca Michielin (voce in 'Gioco di bimba'), l'ex King Crimson David Cross che suona il violino in sei brani, oltre al tenore finlandese Eero Lasorla. "Ho voluto questo album per festeggiare i miei 70 anni - ha detto Michi Dei Rossi, oggi alla guida del gruppo - e per celebrare la storia musicale di oltre cinquant'anni della band".