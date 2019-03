NY ha sua torre Eiffel, apre The Vessel

NEW YORK, 15 MAR - New York ha la sua torre Eiffel. 'The Vessel' ha aperto ufficialmente al pubblico all'interno del nuovo complesso residenziale e commerciale Hudson Yards sull'estremo versante ovest della città. Non ha la silhouette snella e alta dell'originale francese ma rivendica il suo status di nuova attrazione di New York con i suoi 46 metri d'altezza dalla forma di nido d'ape composta da 154 rampe di scale che sembrano incastrarsi tra di loro con 2500 gradini, al punto da sembrare un intreccio di vasi sanguigni e ragion per cui il nome inizialmente scelto e' stato The Vessel. Ora tuttavia il nome è temporaneo per la struttura che è stata ribattezzata 'la scalinata di New York'. The Vessel è fatto di acciaio in bronzo e cemento ed è costato circa 150 milioni di dollari e dal cuore italiano visto che i pezzi sono stati costruiti a Monfalcone in provincia di Gorizia. Si trova al centro di Hudson Yards Plaza, la porta d'ingresso verso il gigantesco centro commerciale di una mini-città all'ombra del fiume Hudson