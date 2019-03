Hit parade, Ligabue in vetta con Start

ROMA, 15 MAR - Ligabue si prende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana con Start, il suo dodicesimo album d'inediti che conquista anche il primo posto tra i vinili secondo le rilevazioni Fimi/GfK. Scivola al secondo posto il dominatore di una settimana fa, il rapper Lazza con Re Mida. Terza piazza del podio per Salmo, in risalita di tre posizioni. Peter Pan di Ultimo, in attesa del nuovo album del giovane cantautore, veleggia sempre nella zona alta della classifica a ormai più di un anno dalla sua uscita (ed è nono con Pianeti), seguito dal debutto in quinta posizione dell'ultima fatica di Mondo Marcio, Uomo!. Il vincitore di Sanremo, Mahmood, è sesto con Gioventù Bruciata e saldamente primo tra i singoli con Soldi. Scende dal quarto al settimo posto la colonna sonora di A Star is Born, cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper. Il cinema dice la sua anche con la colonna sonora di Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen, che segue in ottava posizione. Chiude la top ten Il Volo con Musica.