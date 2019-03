Vuitton ritira capi dopo docu su Jackson

NEW YORK, 15 MAR - Due mesi dopo aver presentato sotto una tenda delle Tuileries la nuova collezione uomo per l'autunno inverno 2019 ispirata a Michael Jackson, il gigante della moda Louis Vuitton ritira dalla produzione i pezzi direttamente collegati al cantante di "Thriller". La decisione è stata presa dopo le polemiche suscitate da "Leaving Neverland", il documentario uscito su HBO e Channel 4, in cui due giovani uomini accusano Jackson di averli molestati sessualmente quando erano bambini. Lo stilista Virgil Abloh ha fatto mea culpa con Wwd: "La mia intenzione era di far riferimento a Jackson come artista della cultura pop, ma mi rendo conto che, alla luce del documentario, la collezione possa aver creato reazioni emotive". Abloh, un ex dj e collaboratore di Kanye West che di recente ha conquistato un ruolo tra i più importanti nell'industria della moda, ha spiegato che lo show "voleva accennare a una legacy che ha ispirato una intera generazione di artisti e designer".