Il barbiere di Siviglia torna a Bologna

BOLOGNA, 15 MAR - A tredici anni di distanza dall'allestimento stellare firmato da Luca Ronconi, il capolavoro buffo di Gioachino Rossini "Il barbiere di Siviglia" ritorna dal 17 marzo al Teatro Comunale di Bologna in una nuova produzione tutta italiana pensata dal regista Federico Grazzini con Federico Santi sul podio. Lo spettacolo, ha spiegato il sovrintendente della Fondazione bolognese Fulvio Macciardi, è stato realizzato pensando anche alla tournée (la sesta) che il Comunale farà a giugno in Giappone dove verrà, appunto, rappresentato assieme al verdiano "Rigoletto". Il cast comprende alcuni esperti cantanti rossiniani come Roberto De Candia (Figaro), Antonino Siragusa (il Conte), Cecilia Molinari (Rosina), Marco Filippo Romano (don Bartolo) e Andrea Concerti (don Basilio). In alcune recite subentreranno altri giovani interpreti. Punto di forza di questo "Barbiere" sarà naturalmente l'Orchestra del Comunale, una delle più rossiniane al Mondo per aver partecipato per quasi un trentennio al Rossini Opera Festival.