Minghi, dal 20/3 brano per John e Yoko

ROMA, 15 MAR - Amedeo Minghi da sempre, con le sue melodie, racconta l'amore nelle declinazioni più cangianti. Il 20 marzo il cantautore torna a cantare una grande storia d'amore: in occasione dei 50 anni di matrimonio fra John Lennon e Yoko Ono, (20 marzo 1969-20 marzo 2019), esce il nuovo singolo: "e ...John" (Clodio Music). "Da sempre canto l'amore e il rapporto magico che si stabilisce fra gli innamorati; quando amiamo, ci assomigliamo un po' tutti - commenta Minghi - cambia semmai il peso della portata storica che può aver un innamoramento rispetto ad un altro: l'amore fra Yoko e John sconvolse gli equilibri della musica pop-rock internazionale". "Per quelli della mia generazione, che facevano e ascoltavano musica, è stato umano percepire la loro relazione, come qualcosa di dannato, con tanto di finale tragico. Nessuno di noi poteva accettare la fine dei Beatles. A distanza di 50 anni, sappiamo che la loro storia d'amore è stata rivoluzionaria, fondamentale per il costume dell'epoca e per la musica".