Anthony Wong ospite al Far East Festival

UDINE, 15 MAR - L'attore di fama internazionale Anthony Wong sarà il superospite della 21/a edizione del Far East Film Festival, lo 'showcase' della cinematografia dell'Estremo Oriente in Europa, in programma a Udine dal 26 aprile al 4 maggio, a cura del Cec, Centro Espressioni Cinematografiche. Wong è stato protagonista di capolavori come 'The Mission' di Johnnie To o 'cult movies' come 'Infernal Affairs' di Andrew Lau e Alan Mak. Dal sicario al poliziotto, dall'eroe romantico al serial killer, l'attore hongkonghese ha interpretato diversi ruoli, spaziando attraverso i generi, dal crime alla commedia, dal fantasy allo splatter. Già ospite del Far East Film Festival nel 1999 (prima edizione), per presentare 'Beast Cops' di Gordon Chan e Dante Lam, Wong ritornerà a Udine per ritirare il Gelso d'Oro alla Carriera, affiancando nella 'hall of fame' i nomi di altre celebrità della cinematografia orientale, fra cui Jackie Chan, Joe Hisaishi, Feng Xiaogang e Brigitte Lin.