Folkest, in anteprima Le Orme

UDINE, 14 MAR - Sarà il concerto di debutto del nuovo tour della storica band 'Le Orme' con il suo ultimo album 'Sulle ali di un sogno' ad aprire in anteprima a Spilimbergo domenica 17 marzo la 41/a edizione di Folkest, il festival musicale estivo in programma dal 20 giugno al 22 luglio, tra Spilimbergo (sede principale), Udine e altri centri del Friuli Venezia Giulia, così come a Capodistria/Koper, in Slovenia. Lo ha annunciato a Udine il direttore artistico, Andrea Del Favero. Tra gli ospiti di questa edizione, che prevede oltre sessanta appuntamenti, il duo Shel Shapiro-Maurizio Vandelli nel 'Love and Peace Tour' (Udine, 9 luglio), l'intramontabile formazione della PFM (Capodistria, 20 luglio) impegnata nel 'TVB-The very best tour' e la cantautrice canadese Loreena McKennit, star internazionale della musica folk che si esibirà il 22 luglio nel piazzale del castello di Udine. La presentazione dell'intero programma di Folkest 2019 è in calendario per il 23 maggio. (ANSA).