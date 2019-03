Foto simbolo migranti di Sestini è docu

ROMA, 7 MAR - Estate 2014, nelle acque internazionali tra Libia e Sicilia, da un elicottero della Marina Militare italiana, Massimo Sestini scatta a un barcone carico di migranti una straordinaria foto zenitale diventata simbolo della crisi migratoria nel Mediterraneo. Cinque anni dopo, il clamore attorno alla questione migranti non si è spento ma è anzi cresciuto, migliaia di persone continuano a rischiare la vita in mare ogni giorno. Sestini, prova a capire dove siano finiti quegli uomini, donne e bambini, se siano ancora in Europa, se siano sani e salvi e abbiano cominciato una nuova vita. Il tutto parte da un appello sul web - Where are you? - lanciato nel 2016 e che viene raccolto da National Geographic che decide di raccontare questa storia di disperazione e speranza con un documentario - intitolato Where are you? dimmi dove sei - e una cover story sulla sua rivista mensile. A produrre il documentario è Doclab con la regia di Jesùs Garcès Lambert. in onda su National Geographic (Sky, canale 403) il 20 giugno 2019