Carnevale Venezia, lo 'Svolo del Leon'

VENEZIA, 5 MAR - Con il tradizionale "Svolo del Leon" si è chiusa in Piazza San Marco l'edizione 2019 del Carnevale di Venezia. Una festa con un grande afflusso di pubblico nella città storica (mediamente 50-60mila arrivi ogni giorno), con punte di oltre 100mila presenze la domenica. Anche oggi il conteggio è di circa 60mila ospiti. Folla nell'area marciana per assistere alla suggestiva cerimonia dello 'Svolo del Leon', l'enorme gonfalone, realizzato nel 2012 da Angelo Lodi in seta di scena, che dal palco è risalito in volo verso il campanile, sulle note dell'inno di San Marco. Il volo è stato preceduto dall'incoronazione, da parte del Doge, della "Maria dell'Anno", la 19enne di Mogliano Veneto Linda Pani, eletta ieri sera alla Fenice dalla giuria tecnica. La Maria preferita dal pubblico è stata invece Eleonora Boscolo, 18 anni, di Venezia.