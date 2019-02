Melissa McCarthy vera falsaria da Oscar

ROMA, 17 FEB - Una storia alla quale Hollywood lavorava da anni: da un primo progetto con Nicole Holofcener come regista e Julianne Moore come protagonista, alla versione che si è riuscita a realizzare sempre con una coppia di donne: la cineasta Marielle Heller dietro la macchina da presa e Melissa McCarthy, qui alla migliore prova della sua carriera uscendo dai canoni delle commedie pure, per dare vita alla vera storia della brillante, misantropa e sorprendente scrittrice/falsaria Lee Israel (1939 - 2014), autrice negli anni '90 di oltre 400 lettere false di personaggi come Marlene Dietrich, Louise Brooks, Noel Coward, Dorothy Parker. Ne è nato un gioiellino di cronaca, divertimento e satira sociale, 'Copia originale', candidato a 3 premi Oscar (per Melissa McCarthy come migliore attrice protagonista, Richard E. Grant come miglior attore non protagonista e la migliore sceneggiatura non originale), in uscita il 21 febbraio con 20th Century Fox.