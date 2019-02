Nel mare il vento, poesie della Tegani

ROMA, 17 FEB - Le emozioni, quelle vere, sono la materia della poesia di Isabella Tegani che si fa conoscere con la raccolta 'Nel mare il vento' pubblicata da Eurocromlibri Zanotto Editore con la prefazione della poetessa Renata Alberti e la presentazione dei poeti Dante Maffia e Luciano Luisi. I versi della Tegani, originaria di Asolo, in Veneto, ma romana d'adozione, sono "un invito a voler ascoltare, a cercare di comprendere la propria interiorità e le proprie emozioni per poter star meglio con se stessi, ma anche in relazione agli altri. Soprattutto oggi - dice all'ANSA la poetessa - che siamo un po' spinti a pensare solo ad obiettivi e strategie. Invece, dare spazio all'interiorità e ai propri sentimenti può essere un valido aiuto". "La vita è un percorso che crea una Storia./ Non permettere agli altri di scriverla per te!" dice la Tegani. "Mia cara illusione/dove corri così di fretta?/Aspetta!/'no, no devo andare...'/Ma dove?/'Ho un perduto amore/che mi aspetta!".