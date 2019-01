Salone Libro, marchio a nuova proprietà

TORINO, 15 GEN - La macchina organizzativa del Salone del Libro 2019, in programma dal 9 al 13 maggio, si metterà in moto il 24 gennaio, giorno in cui sarà formalmente assegnato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali il marchio al nuovo proprietario, l'associazione 'Torino, la città del libro'. I timori dei piccoli editori, che hanno incontrato oggi al Circolo dei Lettori il direttore Nicola Lagioia e i rappresentanti dell'associazione, riguardano in particolare il rischio che aumentino i costi di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi). "Serve entusiasmo ma anche saper fare. Dobbiamo essere operativi al più presto. Non possiamo arrivare in ritardo a un appuntamento decisivo per il futuro del Salone del Libro di Torino", spiega il coordinatore nazionale di Cna Editoria, Simone Merlino. "La sostenibilità del Salone del Libro - aggiunge Merlino - è legata al suo costo di partecipazione per migliaia di piccoli editori italiani. C'è di mezzo l'anima stessa del Salone che sono i piccoli editori".