A Milano nel 2018 6,8 mln di visitatori

MILANO, 15 GEN - Sono aumentati del 10% i turisti che hanno visitato Milano nel 2018, anno in cui sono stati circa 6,8 milioni (6.821.340) i turisti arrivati in città, 9.9 milioni considerando anche la provincia. Lo rilevano i dati del Comune di Milano. Anche nell'ultimo mese del 2018 è stato registrato un aumento del numero di visitatori in città: 543.613 presenze, +13,81% rispetto a dicembre 2017. Di tutti i turisti arrivati nel 2018, 3.1 milioni rientrano nella fascia d'età tra i 31 e i 45 anni mentre crescono anche i visitatori più giovani, nelle fasce d'età tra i 19 e 30 anni, e quelli tra i 46 e 60 anni. La maggior parte, 9.7 milioni, ha soggiornato sul territorio tra uno e dieci giorni. I single sono la categoria di turisti più frequenti, con 4,9 milioni di presenze, seguita dalle famiglie, a quota 3,4 milioni. "Un risultato straordinario che sancisce la natura turistica di Milano, ormai tra le mete più ambite a livello internazionale", ha detto Roberta Guaineri, assessore al Turismo del Comune.