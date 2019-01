In arrivo opera omnia Cibotto e Comisso

ROMA, 15 GEN - L'opera omnia di Gian Antonio Cibotto e di Giovanni Comisso sarà pubblicata da La nave di Teseo. Lo annuncia la casa editrice di cui è direttore Elisabetta Sgarbi. "Per Cibotto - spiega la Sgarbi - c'è una aggravante personale: è stata la persona cui devo la mia passione editoriale e l'ingresso in questo mestiere". E' la prima volta che l'intera produzione dello scrittore rodigino, che comprende romanzi, saggi, poesie, testi teatrali, viene raccolta in un unico volume. La curatela dell'opera di Cibotto - in questi giorni al centro di un'accesa polemica per la distruzione della biblioteca donata all'Accademia dei Concordi - era stata affidata a Cesare De Michelis, morto il 10 agosto 2018. Il testimone viene raccolto da Giancarlo Marinelli, scrittore veneto nato letterariamente con Cibotto. La nuova edizione delle opere di Comisso, a 50 anni dalla scomparsa dello scrittore trevigiano, morto il 21 gennaio 1969, sarà curata dall'italianista e scrittore Paolo Di Paolo. Prima uscita a giugno 2019.