Anche a Lucca Summer concerto Morricone

LUCCA, 15 GEN - Nuova data per i concerti d'addio di Ennio Morricone: il maestro si esibirà anche al Lucca Summer festival il 29 giugno, sul palco allestito sotto le storiche Mura della città, all'ex Campo Balilla che negli anni scorsi ha ospitato i Rolling Stones e Roger Waters. Gli organizzatori del festival, dove Morricone è già stato ospite due volte, hanno spiegato che dopo i sold out all'Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma il maestro ha voluto inserire una "ulteriore tappa per poter accontentare l'enorme richiesta di pubblico e per questo ha scelto Lucca Summer festival": 15.000 i posti disponibili. Sempre oggi, il patron del festival Mimmo d'Alessandro e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti hanno reso noto che sarà sotto le Mura anche il già annunciato concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio per il tour che segna il suo ritiro dai concerti. Il cambio di location per la grande richiesta di biglietti, esauriti in poche settimane: altri 7.000 quelli messi a disposizione.