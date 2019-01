Addio a Carol Channing, diva Hello Dolly

NEW YORK, 15 GEN - Carol Channing, la leggendaria icona di Broadway che porto' in teatro il personaggio di Dolly Levy in "Hello, Dolly!" e' morta nella notte nella sua casa di Rancho Mirage in California. Lo ha annunciato una portavoce. La diva avrebbe compiuto 98 anni il 31 gennaio. La portavoce ha detto che l'attrice e' morta di cause naturali dopo aver subito due ictus hanno scorso. In una carriera di sei decenni Carol divenne famosa anche per il brano "Diamonds Are a Girl's Best Friends" nel musical di Broadway del 1949 "Gli uomini preferiscono le bionde" che apri' la strada al personaggio della vamp bionda ripreso poi da Marilyn Monroe (che interpreto' la canzone al cinema) a Madonna.