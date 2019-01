Su Sky Arte il ritratto Armani Privé

ROMA, 15 GEN - Il ritratto intenso di un protagonista della moda e dell'arte internazionale sarà in prima visione il 16 gennaio alle 21.15 su Sky Arte: Armani Privè - Lo sguardo oltre, docu-film prodotto Tapeless Film in esclusiva per Sky Arte, su uno degli stilisti più famosi al mondo. Attraverso le parole di star internazionali del calibro di Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, Isabelle Huppert e Juliette Binoche e le voci di personaggi come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Giuseppe Tornatore o Alba Rohrwatcher, il documentario, propone uno sguardo inedito di un protagonista d'eccezione del costume contemporaneo, al lavoro nel back stage di una sfilata. Il racconto si declina in un viaggio tra popolarità e segretezza, essenzialità e splendore, sintesi e ornamento, rigore ed ecletticità, concretezza e fantasia. Giorgio Armani per la prima volta apre le porte del suo atelier e mostra tutte le fasi del dietro le quinte della sfilata della collezione Aramni Privé all'Ambasciata italiana a Parigi.