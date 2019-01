Tornato a Firenze autoritratto Raffaello

FIRENZE, 15 GEN - È tornato a Firenze l'Autoritratto di Raffaello: il dipinto, realizzato da Sanzio nei primi anni del '500 e dal 1631 entrato nelle raccolte degli Uffizi, era stato dato in prestito negli Usa per una mostra a San Francisco dedicata al Rinascimento italiano. L'olio su tavola sarà visibile per alcuni mesi nella sala di Saturno di Palazzo Pitti, già di per sé, si spiega, un piccolo museo dedicato a Raffaello: accoglie 10 tele del maestro urbinate, tra cui la famosa Madonna della Seggiola, oltre a dipinti del mentore di Raffaello, il Perugino, e di Andrea Del Sarto, Annibale Carracci, Justus Sustermans. L'Autoritratto del Sanzio sarà poi trasferito agli Uffizi, quando saranno pronte al primo piano le sale dedicate alla vasta collezione di autoritratti.