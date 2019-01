Popeye fa 90 anni con Olivia e spinaci

ROMA, 14 GEN - Creato dal fumettista americano Elzie Crisler Segar e portato sullo schermo da Dave e Max Fleischer, comparve per la prima volta il 17 gennaio 1929. Compie 90 anni Popeye - Braccio di Ferro: con quella pipa perennemente in bocca, quell'occhio un po' guercio sotto il cappello da marinaio, quell'ancora tatuata sul braccio muscoloso, quella scatoletta di spinaci sempre pronta a essere ingurgitata per fare a cazzotti con Bruto, quella fidanzata lunga e secca di Olivia, ha dal primo momento conquistato il pubblico. Era infatti un personaggio secondario della striscia a fumetti Thimble Theatre creata da Segar che dopo il suo successo venne focalizzata su Popeye. E da lì è partita una vera saga, che ha fatto diventare lo scorbutico marinaio dal cuore tenero protagonista di cortometraggi, cartoni animati per la tv, comicbook, video giochi, pubblicità, un film Disney con Popeye interpretato da Robin Williams. E ha fatto consumare a milioni di bambini gli spinaci responsabili del "braccio di ferro" del marinaio