Teatro,Eugenio Barba in 'Gregorio Samsa'

TORINO, 14 GEN - Eugenio Barba, tra i registi di teatro contemporaneo viventi più importanti d'Europa a fianco di Peter Brook, ha firmato per e con il Tpe (Teatro Piemonte Europa) la sua prima regia esterna al suo famoso teatro, Odin Teatret di Holstebro, in Danimarca. Si tratta dello spettacolo 'Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa' con Lorenzo Gleijeses, straordinario attore di teatro sperimentale e di cinema (tra i tanti premi anche l'Ubu nel 2006 per lo spettacolo 'Il figlio di Gertrude' con Julia Valley dell'Odin Teatret), in scena all'Astra di Torino in prima assoluta dal 15 al 20 gennaio. Lo spettacolo, ispirato all'omonimo protagonista de La Metamorfosi di Kafka, Gregorio Sansa, ha la co-regia di Barba, Gleijeses e Julia Varley ed è coprodotto tra Tpe e Odin Teatret. Sul palco il protagonista svolge all'infinito la sua routine quotidiana ripetendo maniacalmente sei movimenti. Una sfida come per uscire da se stesso rincorrendo la perfezione e quindi la libertà-