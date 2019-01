Lady Gaga corre da cavallo morente

NEW YORK, 14 GEN - Lady Gaga lascia di corsa la cerimonia per i Critics Choice Awards, i premi assegnati ai migliori film e programmi televisivi da rappresentanti della critica statunitense, per assistere il suo cavallo in fin di vita. La popstar e attrice è stata premiata per la categoria 'Best Song' (Shallow in A Star is Born) e 'Best Actress', miglior attrice per il suo ruolo in A Star is Born. Quest'ultimo premio è stato condiviso con Glenn Close (The Wife). Tuttavia subito dopo il suo discorso di ringraziamento, Gaga in lacrime ha annunciato che la sua cavalla Arabella è in fin di vita. "Il mio cuore esplode di orgoglio - ha detto - ma mi rattrista dire che ho appena saputo che il mio angelo, Arabella, sta morendo. Corre da lei per dirle addio".