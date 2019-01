Roma di Cuaron vince ai Critics' Choice

(ANSA) LOS ANGELES, 14 GEN - E' Roma, il film di Alonso Cuaron prodotto da Netflix a vincere tutto ai Critics Choice Awards, i premi istituiti 24 anni fa dai critici cinematografici e televisivi americani, che segna una delle numerose tappe verso la cerimonia degli Oscar. Il film in bianco e nero del regista messicano ha vinto nelle categorie miglior film, miglior regista, miglior film straniero e migliore fotografia. Le serie tv The Americans, La Fantastica Signora Maisel e The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story hanno vinto invece i principali premi televisivi. Christian Bale, che interpreta Dick Cheney in Vice è il miglior attore mentre fra le donne il premio è andato ex equo a Lady Gaga per A star is born e a Glenn Close per The Wife. La Close aveva soffiato il Golden Globe a Lady Gaga solo una settimana fa. Lady Gaga ha vinto anche per la migliore canzone con "Shallow.", mentre Mahershala Ali (Green Book) e Regina King (Se la strada potesse parlare) hanno vinto nelle categorie 'non protagonisti'.