Agenzia bugiardi, tradimento garantito

(ANSA) ROMA 14 GEN - Ancora un remake tutto da ridere di un film francese, rivisto in chiave italiana con un pizzico di romanticismo e tante citazioni. 'L'agenzia dei bugiardi' di Volfango De Biasi, in sala in 400 copie dal 17 gennaio con Medusa è basato sul film 'Alibi.com' di Philippe Lacheau, perfetto per uno dei temi più sfruttati nella commedia all'italiana: il tradimento. Vuoi tradire e stare tranquillo? Niente di più facile, basta affidarsi all'agenzia composta dal suo fondatore Fred (Giampaolo Morelli), da Diego (Herbert Ballerina) esperto di tecnologia molto nerd, e da Paolo (Paolo Ruffini) apprendista narcolettico. Questa diabolica agenzia fornisce alibi ai propri clienti e ha come motto: "Meglio una bella bugia che una brutta verità." Ma le cose ovviamente si complicano. Massimo Ghini, che nel film interpreta l'archetipo del marito fedifrago in commedia, ci tiene a dire: "questo film dimostra che stiamo diventando finalmente più politicamente scorretti, un po' più cinici e crudeli nelle nostre commedie".