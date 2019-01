Ligabue, online video di Luci d'America

ROMA, 14 GEN - E' online il video di "Luci d'America", il nuovo brano di Ligabue, prodotto da Federico Nardelli, che anticipa il dodicesimo disco d'inediti in uscita a marzo (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music) e che sarà presentato live in estate durante il tour negli stadi. Il video, scritto e diretto da Marco Salom, è stato girato in California. Il deserto lunare di Pinnacles, l'area disperata e malfamata di Skid Raw, le luci scintillanti di Hollywood, la ghost town di Trona, l'oceano di Malibu, una suggestiva foresta bruciata: sono solo alcune delle location attraverso le quali si sviluppa il racconto. Come America e Africa, citate nel testo del brano, sono due luoghi concettualmente agli antipodi, il video mostra due diversi modi di posare lo sguardo sulle cose. Una visione ora reale ora filtrata degli interpreti evidenzia contraddizioni e differenze che caratterizzano l'essere umano, l'amore, la natura e nello specifico l'America.