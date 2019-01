Il Trono di spade 8, Hbo dal 14 aprile

ROMA, 14 GEN - Game of Thrones sta tornando con l'ottava stagione. Hbo ha pubblicato nella notte un nuovo teaser, rivelando la data ufficiale, che appare al termine del video: il 14 aprile 2019. Nel trailer, che anticipa il capitolo finale della serie fantasy, Sansa, Arya e Jon Snow si trovano nella cripta di famiglia. Come prima cosa si vede Jon camminare all'interno del tunnel con una torcia in mano. Mentre passa all'interno della cripta vediamo cadere dalle mani di una statua una piuma. I giovani si trovano poi davanti a delle statue che sembrano raffigurare proprio loro, come se fossero già morti. A dicembre era stato rilasciato da Hbo un altro promo in cui annunciava le serie in onda nel 2019. Ma la trama del Trono di Spade 8 resta un mistero. Del resto nella serie, (che in Italia vedremo su Sky Atlantic dal 15 aprile per una questione di fuso orario) dalla saga di romanzi di George R. R. Martin, nulla è scontato.