Times, dimenticate Toscana per le Marche

ANCONA, 14 GEN - "Dimenticate la Toscana, scoprite le colline e le spiagge delle Marche, la regione segreta d'Italia". E' l'invito rivolto dal Sunday Times che nell'edizione on line dedica un ampio servizio alla regione, corredato di foto, dalle spiagge di Portonovo (Ancona) e di Fiorenzola di Focara, all'immancabile Urbino, fino ai paesaggi dei Monti Sibillini. Si parte dalla pronuncia esatta: "si dice 'lay-mar-kay', ma i britannici la chiamano the Marches", poi il domenicale del Times esorta ad evitare "la folla del Chiantishire" e propone una serie di tappe, a seconda dei gusti: l'arte (Urbino e Recanati i luoghi più noti), il paesaggio, la buona cucina (Mauro Uliassi e Moreno Cedroni), il mare, la montagna e la collina, le mete di charme segnalando una differenza importante con la Toscana e l'Umbria, "le sue vicine più vistose": "Urbino e Recanati sono affascinati come ciò che può offrire la Toscana, con arte e architettura, prezzi bassi e neppure un po' di coda".