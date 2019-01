Moda: John Richmond tra punk e militare

MILANO, 13 GEN - Torna a sfilare nel calendario ufficiale di Milano moda uomo con la collezione per lui e quella per lei l'inglese John Richmond, che per il prossimo inverno mescola influenze punk e militari, con capi nati in gran parte da indumenti riciclati. Per lui pantaloni cargo e camicie militari con mostrine e ricami giapponesi, maxi piumini in colori fluo, blazer con borchie e maniche in pelle. Per lei abitini corti corti con spalle evidenti e stivaletti, ma anche camicie militari abbinate a gonne lunghe con aquile ricamate. (ANSA).