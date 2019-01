Amicizia e difesa natura in family movie

ROMA, 13 GEN - Una bionda turista armata di balestra a cui viene portata la 'vittima', all'interno di un recinto per permetterle di colpirla e farsi così un trofeo per il salotto: è lo scioccante e reale simbolo delle ferite inflitte costantemente dall'uomo alla natura, presente in una scena di Mia e il leone bianco di Gilles de Maistre, family movie francese sull'amicizia che nasce in Sudafrica tra un leone e una bambina (Daniah De Villiers). Il film, in uscita il 17 gennaio distribuito da Eagle Pictures con Leone Film Group, è una favola moderna sull'importanza della difesa dell'ecosistema. Il pubblico sta rispondendo: dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, Mia e il leone bianco ha riempito le sale in Francia ed è stato venduto in tutto il mondo. Il film è stato girato interamente dal vero nella Welgedacht Reserve vicino Pretoria, sotto la supervisione di Kevin Richardson, zoologo esperto di leoni, in condizioni che garantissero la massima sicurezza per troupe e cast e il benessere degli animali.