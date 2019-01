In radio il nuovo singolo di Amoroso

ROMA, 3 GEN - Dal 4 gennaio arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso "Dalla tua parte". L'artista con il nuovo album "10" ha già conquistato il disco di platino, dopo aver debuttato direttamente al numero 1 della classifica Fimi - Gfk e aver conquistato il disco d'oro a una sola settimana dall'uscita del disco. In questi giorni Alessandra Amoroso sta lavorando con il suo team sul progetto del nuovo tour che proprio lei ha voluto speciale e con un concept preciso: arrivare in ogni regione d'Italia per poter andare incontro e cantare con tutta la sua big family. Il tour partirà il 5 marzo da Palalpitour di Torino e terminerà in Sicilia, al Palasport di Acireale (terza tappa dopo il 26 e 27 marzo, entrambe le date in sold out). Tripla tappa a Roma al Palalottomatica il 20 e 21 marzo e il 3 maggio. Due le date al Milano Mediolanum Forum l'1 e 2 aprile.