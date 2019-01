Aslico da 70 anni lancia star dell'opera

MILANO, 2 GEN - Si leggono nomi di leggende della musica come Carlo Bergonzi, Mirella Freni, Piero Cappuccilli e Katia Ricciarelli ripercorrendo i primi settant'anni di Aslico, l'associazione lirica concertistica italiana fondata nel 1949 da Giovanni Treccani (che con Giovanni Gentile diede anche vita all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana) per lanciare giovani artisti europei nel mondo della lirica. E come l'associazione compie 70 anni anche il concorso ad essa legato. Due le sezioni: una per i ruoli delle opere che saranno allestite nella Stagione Lirica Tradizionale 2019/20, di OperaLombardia e del progetto Opera domani; e una per voci emergenti. Nel primo caso i concorrenti devono avere meno di 32 anni, nel secondo devono essere under 28. La finale assoluta sarà il 6 gennaio alle 15,30 in un concerto gratuito al teatro Sociale di Como, che dal 2001 è la 'casa' di Aslico che ne gestisce l'attività artistica.