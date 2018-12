Da Matera Capodanno di Rai1 con Amadeus

MATERA, 29 DIC - I Sassi di Matera faranno da cornice alla trasmissione di Capodanno di Rai1 e Rai Radio1 "L'anno che verrà", che la sera del 31 dicembre comincerà dopo il messaggio agli italiani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A condurre lo show - che andrà in onda da piazza Vittorio Veneto, la principale della Capitale europea della Cultura 2019, dove è stato allestito un palco di 500 metri quadrati - ci sarà per il quarto anno consecutivo Amadeus, con le incursioni del comico Sergio Friscia. Tra gli ospiti Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Fausto Leali, Edoardo Vianello, i Los Locos e Maggie & Bianca. Il Capodanno sarà il primo impegno del 2019 per Amadeus, che poi dal 19 gennaio sarà impegnato con la seconda edizione della trasmissione "Ora o mai più", sei puntate il sabato sera su Rai1.