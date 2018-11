Torna Marte su National Geographic

LOS ANGELES, 21 NOV - Dopo aver raccontato il viaggio e l'arrivo sul pianeta rosso nella prima stagione, su National Geographic (Sky, 403), torna l'appuntamento con Marte, ogni giovedì alle 20.55, dal 22 novembre con sei nuovi episodi. Prodotta da Ron Howard e Brian Grazer, la serie tv unisce rappresentazione cinematografica e realtà scientifica. In queste nuove puntate viene immaginata la vita su Marte, basandosi su quello che sta accadendo ora sul Pianeta Terra, in un eterno conflitto tra scienza e profitto, tra esplorazione e interessi economici. Siamo nel 2042 e Olympus Town, la colonia fondata dalla International Mars Science Foundation, è ormai un sistema completamente sviluppato. L'agenzia spaziale sponsorizzata dal Governo non può però continuare a finanziarlo e decide di aprire la missione a investitori privati come la Lukrum Industries. Una decisione che comporta l'inizio di inevitabili tensioni tra gli scienziati e i nuovi arrivati.