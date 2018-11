Al via le riprese di Picciridda

ROMA, 19 NOV - Partite a Favignana, le riprese del film Picciridda con i piedi nella sabbia, tratto dall'omonimo romanzo di Catena Fiorello dal titolo "Picciridda" (edito da Baldini Castoldi Dalai Editore e nuovamente nel 2017 da Giunti Editore) opera prima del regista palermitano Paolo Licata. Nel cast attori siciliani: Lucia Sardo ("I Cento Passi" di Marco Tullio Giordana), Ileana Rigano, Katia Greco, Tania Bambaci, Loredana Marino e per la prima volta sullo schermo la bambina Marta Castiglia. Il film ambientato a fine anni '60 in un villaggio di pescatori, narra la storia di Lucia, una bambina di undici anni i cui genitori emigrano in Francia in cerca di lavoro, affidandola a nonna Maria, una donna severa e incapace di manifestare i propri sentimenti. Col passare dei mesi l'esistenza di Lucia si popola di persone e affetti. La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla larga (come dice la nonna) o tutto da scoprire (come pensa Lucia).