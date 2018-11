I Solisti Aquilani incidono Vivaldi

ROMA, 16 NOV - Suonare a piedi nudi per sentirsi parte della Terra e dare vita ogni volta a un rito collettivo uguale e diverso che, partendo dalla musica di Vivaldi, punta a risvegliare le coscienze: ha un'anima ambientalista il nuovo progetto di Daniele Orlando e I Solisti Aquilani che questa sera a Roma, presso la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, presenteranno in un concerto gratuito "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, album in vendita. Questo "esperimento visionario" nasce per affermare la necessità di arrestare il deturpamento a cui l'ambiente è sottoposto, anche attraverso l'ascolto consapevole della musica. "Ad animare il progetto sono la visione che Vivaldi aveva della natura incontaminata e quella deturpata e malata di oggi", spiega all'ANSA Daniele Orlando, maestro concertatore e violino solista, poco prima di presentare con gli altri musicisti un assaggio dell'album sul grande "prato verde" della rinnovata Sala delle Colonne della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.