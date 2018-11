Diavoli sul set, nel cast entra Smutniak

ROMA, 16 NOV - Tra Roma e Londra sono in corso le riprese di Diavoli, la nuova serie originale Sky in 10 episodi, prodotta da Lux Vide, basata sull'omonimo best seller (ed. Rizzoli) di Guido Maria Brera, una storia di finanza, potere e disinganni. Nelle foto rilasciate, relative al set romano, si vedono per la prima volta con il look di scena Patrick Dempsey e Alessandro Borghi nei panni dei due protagonisti della serie Dominic Morgan e Massimo Ruggero. E vengono annunciati oggi due nuovi interpreti della serie: Kasia Smutniak che sarà Nina Morgan, la bella e sofisticata moglie del personaggio interpretato da Patrick Dempsey e Lars Mikkelsen nel ruolo di Daniel Duval, il carismatico leader di un'organizzazione internazionale che pubblica informazioni segrete di ambito finanziario. Alla regia di questo nuovo progetto internazionale l'inglese Nick Hurran (Sherlock, per cui è stato nominato agli Emmy). Lo affiancherà nel team di regia l'italiano Jan Michelini (I Medici).