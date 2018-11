Will McNicol a Pieve di Cento

BOLOGNA, 16 NOV - La stagione Agorà, promossa dai comuni della Unione Reno Galliera della Città Metropolitana di Bologna, ospiterà il 17 novembre alle 21 al Teatro Zeppilli di Pieve di Cento il chitarrista inglese Will McNicol, unica data italiana di un tour che ha già toccato Gran Bretagna, Canada, Cina, Usa e Africa. Considerato uno dei migliori chitarristi al mondo, eletto chitarrista dell'anno nel 2011 dalla più importante rivista del settore (Guitarist), Will McNicol proporrà brani dai suoi quattro album, di cui l'ultimo da poco uscito, per chitarra classica e acustica. Dopo avere iniziato lo studio dello strumento a sei anni, McNicol si è diplomato in chitarra classica al Trinity College di Londra: da allora ha suonato con alcuni tra i più grandi della scena acustica mondiale come Pierre Bensusan, Clive Carroll, Jon Gomm, Martin Simpson e Mumford & Sons. Domenica 18 novembre, dalle ore 10 alle 13, Will McNicol terrà anche un workshop di chitarra presso il Circolo Kino di Pieve di Cento.