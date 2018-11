Pausini trionfa a Latin Grammy Awards

ROMA, 16 NOV - Laura Pausini è la prima cantante italiana a vincere il Latin Grammy Award nella categoria 'Best Traditional Pop Vocal Album'. Il premio le è stato consegnato a Las Vegas durante la celebre giornata dedicata ai più importanti riconoscimenti dell'industria della musica latina. La Pausini si è aggiudicata il Premio per il disco 'Hazte Sentir', versione spagnola dell'album 'Fatti sentire' (Atlantic/ Warner Music), che è entrato nella top ten delle classifiche internazionali degli album più venduti. "Non trovo le parole per esprimere il mio stato d'animo nel ricevere questo Award per il mio album #fattisentire. Il significato dietro a questo titolo è 'Fai quello che sei senza vergognarti mai'" ha detto la cantante. E il 7 dicembre uscirà in più versioni in tutto il mondo 'Fatti sentire ancora' (Atlantic/Warner Music), la special edition dell'ultimo disco 'Fatti sentire' con il duetto inedito con Biagio Antonacci 'Il coraggio di andare'.