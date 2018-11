Dubuffet, 'L'arte in gioco' in 140 opere

REGGIO EMILIA, 16 NOV - Palazzo Magnani di Reggio Emilia celebra Jean Dubuffet (1901-1985), uno dei maggiori pittori del Novecento, protagonista dell'Informale. Una mostra in programma dal 17 novembre al 3 marzo - 'L'arte in gioco. Materia e spirito 1943-1985' - ne illustra la figura di genio universale e multiforme, esplorando i numerosi cicli creativi, le ricerche, le sperimentazioni tecniche inedite e originali. La rassegna, curata da Martina Mazzotta e Frederic Jaeger, presenta una selezione di 140 opere - dipinti, disegni, grafiche, sculture, libri d'artista, dischi - provenienti dalla Fondation Dubuffet e dal Musée des Arts Décoratifs di Parigi, ma anche da musei e collezioni private di Francia, Svizzera, Austria e Italia, oltre a 30 lavori protagonisti dell'art brut, termine coniato da Dubuffet per indicare una forma di espressione artistica spontanea. Nelle stesse date a Palazzo da Mosto un'altra mostra offre connessioni con l'antologica dedicata a Dubuffet: è 'La vita materiale-otto stanze, otto storie'.