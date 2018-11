Hockney artista da record da Christie's

NEW YORK, 16 NOV - David Hockney da record: da Christie's a New York un dipinto che nel 1972 il suo gallerista a New York aveva venduto per 18 mila dollari, è stato battuto per 90,3 milioni di dollari, un record per un artista vivente. La André Emmerich Gallery di New York aveva comprato originariamente il quadro "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", che poi era passato più volte di mano finendo con l'impresario del disco David Geffen da cui l'aveva acquistato l'ormai ex proprietario. Nella stessa asta il mobile "21 Feuilles Blanches" di Alexander Calder ha spiazzato le stime di partenza di cinque milioni di dollari per chiudere a quasi 18 milioni.