Dori Ghezzi, Fabrizio liberava le parole

ROMA, 15 NOV - Le parole di Fabrizio De André, nei brani delle canzoni, negli appunti prima dei concerti o nelle registrazioni sbobinate per trovare i suoi aneddoti e pensieri. Il suo sguardo sul mondo sempre rivolto agli ultimi, alla libertà, all'anarchia. Ce lo restituisce il nuovo percorso di rilettura di oltre 40 testi di canzoni, accompagnate da suoi interventi, alcuni inediti, proposta in 'Anche le parole sono nomadi - I vinti e futuri vincitori cantati da Fabrizio De André' (Chiarelettere), con l'introduzione di Dori Ghezzi e la postfazione di Erri De Luca. E' il libro per il ventennale dalla morte di De André, che cade l'11 gennaio 2019, a cura della Fondazione Fabrizio De André Onlus, e sarà presentato al Teatro dal Verme di Milano, per Bookcity, il 17 novembre, con Bedy Moratti, David Riondino, Massimo Fini, Lorenzo Fazio, la stessa Ghezzi e con la partecipazione musicale di The André. "L'immagine di copertina l'ho scelta io, sembra che Fabrizio stia liberando le parole" dice all'ANSA Dori Ghezzi.