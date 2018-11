Alla scoperta di sé con fiaba Gamberale

ROMA, 15 NOV - La fiaba di Chiara Gamberale 'Tutti i colori della Vita' (Feltrinelli), con i disegni di Valeria Petrone, che vede per la prima volta la collaborazione tra una delle scrittrici più conosciute e amate in Italia e un'illustratrice pluripremiata, dal 15 novembre in tutte le librerie, è oggetto di un'operazione unica e inedita in Italia. Fino al 15 gennaio 2019, il libro verrà regalato a tutti i lettori che in una qualsiasi libreria (catene e indipendenti) compri almeno 19 euro in libri di marchi editoriali legati al Gruppo Feltrinelli (Feltrinelli, Marsilio, Sonzogno, Gribaudo e Apogeo). 'Tutti i colori della Vita' porta grandi e piccoli alla scoperta dell'altro da sé, ma anche alla scoperta di sé e delle proprie emozioni. Come a dire che non possiamo conoscere a fondo nemmeno noi stessi, se non nell'incontro con gli altri. Scritta con una lingua estremamente fantasiosa, 'Tutti i colori della Vita' è una storia tenera e divertente, ricca di dettagli colorati.