Pacifico torna musicista in 'ElettroPo'

MILANO, 15 NOV - Pacifico si riscopre musicista in 'ElettroPo', l'EP contenente quattro inediti che sarà distribuito esclusivamente nei 4 concerti in programma dal 30 novembre fino al 15 dicembre ad Alessandria, Milano, Bologna e Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Il progetto anticipa il disco di inediti che arriverà a marzo 2019, come ha spiegato il cantautore parlando con l'ANSA. La title track 'ElettroPo' ha un valore particolarmente personale: "Vedendo e filmando le 'prime volte' di mio figlio, ho pensato a tutti gli inizi che non torneranno indietro: da lì è venuta la suggestione del fiume". Grande la cura sonora, grazie alla partecipazione di strumentisti come Alan Clarke e i Blonde Redhead: "Mi sento più musicista che paroliere. Negli ultimi anni, provando a scrivere pezzi per il mercato francese, ho riscoperto il divertimento di cercare una melodia anziché partire dal testo".