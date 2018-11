Al via su Rai2 Il ristorante degli chef

MILANO, 15 NOV - Una sfida tra i fornelli ma non solo, tra talent e reality, per il nuovo programma di Rai2 'Il ristorante degli chef', al via martedì 20 novembre alle 21.20. "Ci saranno i concorrenti che si sfideranno a suon di ricette - hanno spiegato gli autori del format, versione italiana di 'Kitchen owners - Duenos de la cocina' - ma la parte che rende il format diverso dagli altri è quella dedicata alla gestione di una vera cucina di un ristorante". Una risposta della televisione pubblica al successo di 'Masterchef' quindi, ma non solo, perché il format prevede sì una gara tra 10 aspiranti cuochi, selezionati tra gli 80 concorrenti protagonisti della prima puntata, a loro volta scelti tra i tremila che si sono presentati per le selezioni, ma parte della gara sarà anche il dover cucinare in una vera cucina e guidati non da cuochi qualunque. Con i concorrenti ci saranno gli chef Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì.