Francesio a narrativa italiana Mondadori

ROMA, 15 NOV - Giovanni Francesio è il nuovo responsabile editoriale della narrativa italiana della casa editrice Mondadori. Mantovano, classe 1970, Francesio è entrato in Piemme nel 2004 come responsabile editoriale e ha svolto in seguito diversi incarichi, tra cui quello di direttore generale. Laureato in lettere moderne a Bologna con una tesi su Leopardi e Tasso, già direttore editoriale, tra il 2012 e il 2014, di Piemme e Sperling & Kupfer, Francesio è stato direttore editoriale di Frassinelli dal 2015 al 2018, ruolo che sarà affidato ad interim a Stefano Peccatori, direttore generale di Sperling &Kupfer, Piemme e Mondadori Electa. Francesio - che prende il posto di Carlo Carabba, passato ad Harper Collins - nella sua nuova carica riporta al direttore editoriale di Mondadori Francesco Anzelmo a cui, come precisa una nota, rispondono "oltre alla narrativa Italiana, la narrativa straniera e young adults, la saggistica, la varia, i paperback e i classici".